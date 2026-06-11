الجيش الأميركي يشن ضربات جديدة على إيران وانفجارات في عدة مناطق

بدأ الجيش الأميركي، فجر الخميس، تنفيذ ضربات عسكرية جديدة استهدفت مواقع متعددة داخل إيران، فيما سُمعت انفجارات في عدد من المناطق الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن القوات الأميركية باشرت تنفيذ الضربات بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة أن العملية تأتي ردًا على ما وصفته بـ”العدوان الإيراني المستمر”.

وبحسب تقارير متداولة، سُمع دوي انفجارات في مناطق عدة شملت سيريك وميناب وبندر عباس وعسلوية، إضافة إلى جزر كيش وقشم وهنجام، فضلاً عن مناطق في غرب طهران.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في إقليم فارس للتصدي للأهداف المعادية.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد أكد في وقت سابق أن الجيش الأميركي يستعد لاستهداف “منشآت رئيسية” داخل إيران، مشددًا على أن واشنطن ستواصل عملياتها العسكرية إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف هيغسيث أن الإدارة الأميركية ترى أن طهران لم تُبدِ جدية كافية في المفاوضات، معتبرًا أن الضربات تهدف إلى فرض الشروط التي تؤدي إلى اتفاق يحقق أهداف الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تصريحات للرئيس ترامب أكد فيها أن إيران استغرقت وقتًا طويلًا في المفاوضات، محذرًا من أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي تهديد لمصالحها أو قواتها في المنطقة.

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