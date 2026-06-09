عراقجي في تهديد مبطّن: الدبلوماسية أولاً.. لكن لدينا لغات أخرى للرد

حذّر وزير الخارجية الإيراني من المخاطر التي تواجهها القوات الأجنبية العاملة قرب الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى أن “الأخطاء البشرية أو الحوادث العرضية” قد تؤدي إلى تطورات خطيرة. وأكد أن طهران تفضّل لغة الدبلوماسية في التعامل مع التوترات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إيران “تجيد التحدث بلغات أخرى أيضاً”، في إشارة إلى خيارات رد مختلفة إذا اقتضى الأمر.

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