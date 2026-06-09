العالم

بالصورة: منشور ترامب حول الردّ على إسقاط مروحية أباتشي أميركية فوق مضيق هرمز

Published: 24 hour ago
بالصورة: منشور ترامب حول الردّ على إسقاط مروحية أباتشي أميركية فوق مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” أن إيران أسقطت مروحية أباتشي أميركية أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، مؤكداً أن الطيارَين “بخير ولم يُصابا بأذى”.

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وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة “سترد من باب الضرورة” على هذا الهجوم، في خطوة قد تزيد من التوتر في المنطقة وسط التصعيد القائم بين واشنطن وطهران.

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Published: 24 hour ago
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