رئيس الأركان الإسرائيلي: استهداف إيران كان تمهيدًا لهجوم أقوى والاستعداد قائم لأي تصعيد

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن “المحاولة الإيرانية لفرض معادلات جديدة ستفشل”، مضيفًا أن الهجوم الأخير داخل إيران كان مجرد “تمهيد لضربة أشد وأقوى” في المستقبل.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ويعمّق ما وصفه بـ“إلحاق الضرر بحزب الله”، مشيرًا إلى أن القوات في حالة تأهب دائم ومستعدة للعودة فورًا إلى القتال ضد إيران عند رصد أي تهديد.

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