ظهور نادر لابنة هاري وميغان ماركل في عيد ميلادها الخامس

احتفل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعيد ميلاد ابنتهما الأميرة ليليبيت الخامس، من خلال مشاركة صور عائلية نادرة كشفت جانبًا من حياتهما الخاصة.

ونشرت ميغان ماركل عبر حسابها على موقع إنستغرام صورتين جديدتين لابنتهما بهذه المناسبة، وأرفقتهما برسالة مؤثرة قالت فيها: «طفلة أحلامنا.. عيد ميلاد سعيد يا ليلي».

وأظهرت الصورة الأولى الأمير هاري وميغان ماركل وهما يبتسمان أثناء احتضان ابنتهما ليليبيت، حيث ظهر هاري وهو يحملها بين ذراعيه في لقطة عائلية عفوية، عكست دفء العلاقة بين أفراد الأسرة.

وفي سياق متصل، كانت ميغان ماركل قد وصفت ابنتها مؤخرًا بأنها «مساعدة ماما الصغيرة»، في إشارة إلى قرب العلاقة بينهما، بعد نشر صورة تجمعهما داخل ما بدا أنه غرفة ملابس.

وتحظى ليليبيت باهتمام واسع من متابعي العائلة الملكية البريطانية، كونها الطفلة الثانية للأمير هاري وميغان، بعد شقيقها الأمير آرتشي بعامين.

ويأتي هذا الاحتفال بعد أسابيع من ذكرى الزواج الثامنة لهاري وميغان، والتي شهدت بدورها مشاركة صور خاصة وثقت محطات من علاقتهما منذ زفافهما عام 2018 وحتى انتقالهما للعيش في الولايات المتحدة.

كما يواصل الزوجان نشاطهما المهني عبر شركة الإنتاج «Archewell Productions»، التي تعمل حاليًا على تطوير مشاريع جديدة بالتعاون مع منصة «نتفليكس»، من بينها فيلم مقتبس من رواية «لا مفر» للكاتب آدم جويت، ضمن استمرار شراكتهما الإنتاجية مع المنصة.

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