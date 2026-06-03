الهجرة العكسية من إسرائيل تتصاعد

تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست يرصد تصاعد الهجرة العكسية من إسرائيل، لا سيما في أوساط الكفاءات العلمية والأكاديمية، وسط ارتفاع كبير في أعداد المغادرين منذ اندلاع الحرب

وسجلت البيانات قفزة حادة في أعداد المغادرين لتصل إلى 82,800 شخص عام 2023، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 40,500 حتى عام 2021، في حين شكّل المولودون داخل إسرائيل نسبة 52% من إجمالي المغادرين عام 2024

وكشف التقرير أيضا عن هجرة واسعة للأكاديميين والنخب العلمية؛ إذ بلغت نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه 3.7% من المغادرين، وشملت 25% من حملة الدكتوراه في الرياضيات و22% في علوم الحاسوب، وهو ما اعتبره خبراء تهديدا استراتيجيا للبنية العلمية

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