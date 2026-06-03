إيران: ندين الهجمات الأميركية على قشم.. الكويت والبحرين تتحملان المسؤولية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها الشديدة لما وصفته بالهجمات الأميركية على ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم جنوب البلاد.

وقالت الوزارة إن طهران ستستخدم “جميع إمكاناتها” للرد على ما اعتبرته أعمالاً عدوانية، بما في ذلك استهداف “مصدر ومنشأ الهجمات”.

كما حمّلت الخارجية الإيرانية كلاً من الكويت والبحرين مسؤولية ما وصفته بالهجمات الأميركية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاتهام أو دورهـما في الحادث.

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