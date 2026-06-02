إيفانكا ترامب وزوحها يطوران مشروع جزيرة خاصة ضخمة في البحر المتوسط

أفادت تقارير إعلامية أن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر يعملان على تطوير مشروع استثماري ضخم لتحويل جزيرة غير مأهولة في البحر الأبيض المتوسط إلى وجهة سياحية خاصة فاخرة، في إطار خطة تطوير عقاري واسع النطاق.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المشروع يهدف إلى إنشاء منتجع سياحي متكامل على الجزيرة، مع بنية تحتية فاخرة تستهدف الأثرياء والمستثمرين الدوليين، وسط جدل بيئي وسياسي حول تأثيره على الطبيعة في المنطقة وسكانها المحليين.

وأشارت تقارير إلى أن المشروع يندرج ضمن سلسلة استثمارات عقارية ضخمة تديرها عائلة كوشنر-ترامب خارج الولايات المتحدة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من منظمات بيئية وحقوقية بشأن تحويل جزر طبيعية حساسة إلى مشاريع سياحية خاصة.

