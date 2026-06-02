زلزال في هذه الدولة الأوروبية

ضرب زلزال قوي قبالة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا، وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية.

وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجات على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأميركي قوته بـ6.2 درجات.

ووقع الزلزال في البحر التيراني قبالة مدينة كوزنسا جنوب البلاد وعلى عمق يقارب 250 كيلومترًا، ما ساهم في شعور سكان مناطق واسعة بهزاته.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، شعر سكان إقليم كالابريا بالكامل بالزلزال، كما امتد تأثيره إلى منطقة نابولي شمالا وإقليم بازيليكاتا شرقاً.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل السلطات عمليات التقييم والتحقق في المناطق المتأثرة.

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