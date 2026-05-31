بزشكيان: لا حلول سهلة للأزمة.. وعلى الشعب معرفة الحقيقة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تواجه ظروفًا استثنائية وصعبة تتطلب الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة، مشيرًا إلى أن الضغوط والقيود الخارجية على الموارد الاقتصادية الإيرانية زادت من تعقيدات إدارة البلاد. وأضاف أن جزءًا من الأزمات الاقتصادية يعود إلى العوامل الخارجية، فيما يرتبط جزء آخر بالظروف الراهنة، معتبرًا أنه لا يمكن لأي مجتمع يواجه تحديات كبرى أن يواصل مساره من دون تحمل التضحيات والصعوبات. وشدد على ضرورة مصارحة الشعب بالحقائق إذا كانت البلاد تريد المضي قدمًا بثبات واقتدار. وتنسجم هذه التصريحات مع مواقف سابقة للرئيس الإيراني حول تأثير الضغوط الاقتصادية والحاجة إلى الشفافية في مواجهة التحديات الحالية.

