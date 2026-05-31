إنجاب الذكور قد يسرّع بعض مؤشرات الشيخوخة لدى الوالدين

أشارت دراسات علمية إلى وجود ارتباط محتمل بين الحمل بذكر وارتفاع بعض مؤشرات الشيخوخة البيولوجية لدى الأب أو الأم. ويعزو الباحثون ذلك إلى الاختلافات الهرمونية والجينية المصاحبة للحمل بالذكور، إذ تتطلب عملية نمو الجنين الذكر استهلاكًا أكبر للطاقة والموارد الجسدية.

ووفقًا لهذه الدراسات، قد يؤدي هذا الجهد البيولوجي الإضافي إلى زيادة مستويات الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، وهو ما قد ينعكس على الخلايا والتعبير الجيني بمرور الوقت. ويرى الباحثون أن هذه التغيرات قد تساهم في ظهور بعض علامات التقدم في العمر بوتيرة أسرع مقارنة بالحمل بالإناث، مع التأكيد على أن النتائج ما تزال ضمن إطار الدراسات الإحصائية ولا تنطبق بالضرورة على جميع الحالات الفردية.

