بعد 10 سنوات من الاختفاء.. كشف تفاصيل جريمة أطفال عائلة العباسي ومفاجأة حول هوية المنفذ

بحسب الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا اظهرت نتائج التحقيقات إلى وفاة أطفال رانيا العباسي بعد سنوات من اختفائهم القسري

الهيئة أكدت إبلاغ عائلة “العباسي” بمخرجات التحقيق مشيرة إلى أنها استندت إلى عدة مراحل من التحليل والتدقيق

العائلة اختفت قسرياً في مارس 2013 بعد مداهمة منزلهم بدمشق من قوات الأمن

ظل مصير الأطفال مجهولاً لأكثر من 10 سنوات لتصبح القضية من أبرز رموز ملف الاختفاء القسري للأطفال في سوريا.

كما اكد شقيق الطبيبة السورية رانيا العباسي حسن العباسي مقتل أبناء شقيقته الـ6 بعدما تم التأكد من أحد مقاطع الفيديو من مصيرهم وقد شاهد مقطع فيديو يظهر فيه “صاحب مجزرة التضامن” أمجد يوسف وتم التأكد من هويات الأطفال الموجودين بالمقطع من خلال الاستعانة بمنظمة دولية معنية بكشف مصير المفقودين.

