سلطنة عُمان توجه تحذيرا بشأن الملاحة في مضيق هرمز بعد رصد جسم مشبوه

أعلنت السلطات العُمانية، السبت، أنها رصدت جسما عائما يُعتقد أنه لغم بحري في مضيق هرمز.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، ذكر مركز الأمن البحري أنه “نظرا لرصد جسم عائم يشتبه في أنه لغم بحري غرب منطقة العبور الساحلي في مضيق هرمز – ضمن المياه الإقليمية العمانية – فإن المركز يحث جميع البحارة والصيادين والسفن على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء الإبحار في تلك المنطقة”.

وأضاف المركز أنه ينصح جميع مستخدمي الممرات البحرية بضرورة البقاء على مسافة آمنة من أي أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها فورا إلى الجهات المختصة.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف قوارب لزرع الألغام بالقرب من جنوب إيران، الاثنين الماضي.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إيران بإزالة جميع الألغام في مضيق هرمز ضمن اتفاق لإنهاء الصراع.

