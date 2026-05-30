موجة حر تضغط على إمدادات المياه في جنوب شرق إنجلترا

Published: 11 hour ago
انقطعت المياه عن آلاف العائلات أو انخفض ضغطها في جنوب شرق إنجلترا خلال موجة حر غير مسبوقة اجتاحت المنطقة هذا الأسبوع.
هذا الانقطاع أثر في ذروته على أكثر من 20 ألف شخص وفقا لوكالة “رويترز”.
وقالت وكالة البيئة إن بريطانيا، مثل معظم دول أوروبا، شهدت الأسبوع الماضي موجة حارة أدت إلى زيادة الطلب على المياه.
وجاء ذلك في وقت شهدت فيه مناسيب المياه ببعض الخزانات انخفاضا بسبب هطول معدلات أقل من المتوسط بكثير من الأمطار في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.

