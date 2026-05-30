الإمارات تحذر من السفر غير الضروري إلى 3 دول أفريقية بسبب إيبولا

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية تنبيهًا دعت فيه مواطني الدولة إلى تجنب السفر غير الضروري إلى أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، في ظل التطورات الصحية المرتبطة بفيروس إيبولا في هذه الدول.

كما حثّت الوزارة المواطنين الموجودين هناك على توخي الحذر والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» لتسهيل التواصل وتقديم الدعم عند الحاجة. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الإماراتية الرامية إلى حماية المواطنين ومتابعة المستجدات الصحية العالمية.

