أميركا لإيران: اذا تعذّر الوصول لاتفاق ستعود الهجمات

قال وزير الدفاع الأميركي بيت ​هيغسيث، إنّ الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على ​إيران إذا تعذر ⁠التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون من واشنطن وطهران على تذليل العقبات الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وأوضح هيغسيث في سنغافورة: “قدرتنا على ​استئناف الهجمات إذا لزم الأمر… نحن أكثر من قادرين على ذلك”.

وأضاف: “مخزوناتنا ‌أكثر من كافية لذلك، سواء هناك أو في أنحاء العالم، لذا نحن في وضع ‌جيّد جدًا”.

وقال ‌هيغسيث، في كلمة خلال اجتماعات حوار شانغريلا، المنتدى الآسيوي الرائد لقادة الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين، إن الولايات المتحدة لم تدر ظهرها لمنطقة آسيا والمحيط الهادي على الرغم من ‌انخراطها في صراع مع ‌إيران.

وذكر: “يمكننا القيام ⁠بأمرين في وقت واحد. نعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية بشكل كبير بحيث ننتج مثلي أو ثلاثة أمثال أو 4 أمثال الذخيرة في القريب ⁠العاجل لضمان تمويل ‌جميع خططنا (العملياتية) بشكل مناسب في أنحاء العالم”.

وقال وزير ⁠الدفاع إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب “صبور” ويريد إبرام “صفقة كبيرة” ⁠تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي.

