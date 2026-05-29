إيران: الحصار البحري الأميركي غير قانوني ويمثل انتهاكًا لوقف إطلاق النار

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن على إيران وسلطنة عُمان اعتماد آليات تضمن حماية مصالحهما وأمنهما القومي فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. وشددت على أن ما تصفه الولايات المتحدة بـ”الحصار البحري” كان منذ البداية إجراءً غير قانوني ويشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن أي خطوة أميركية لرفع الحصار البحري لا تُعد تنازلًا، بل تعني التوقف عن ممارسة عمل وصفته بأنه غير قانوني، مجددةً رفضها لأي إجراءات تؤثر على حرية الملاحة أو تمس بسيادة الدول في المنطقة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.