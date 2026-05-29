فرنسا: التصعيد الروسي ضد رومانيا غير مسؤول وانتهاك صارخ للقانون الدولي

نددت فرنسا بالحادث الذي شهدته رومانيا بعد سقوط طائرة مسيّرة روسية على مبنى سكني، معتبرةً أن ما جرى يمثل «تصعيداً غير مسؤول» وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. وأعلنت باريس أنها ستطالب السفير الروسي بتقديم توضيحات بشأن الحادث، مؤكدة أن دخول طائرات أو مسيّرات روسية إلى أجواء دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر غير مقبول. كما أشارت إلى أنها ستجري مشاورات مع رومانيا والناتو لتقييم التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة.

ويأتي الموقف الفرنسي بعد إعلان السلطات الرومانية أن مسيّرة روسية أصابت مبنى سكنياً في مدينة غالاتس قرب الحدود الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة مدنيين وأثار إدانات واسعة من الناتو والاتحاد الأوروبي.

