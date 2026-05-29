بالفيديو: إنفجار خلال اختبار لصاروخ “نيو غلين” في ولاية فلوريدا

انفجر صاروخ “نيو غلين” التابع لشركة “بلو أوريجن” مساء الخميس على منصة إطلاق في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.

New Glenn Rocket Explodes During Ground Test in Florida; No Injuries Reportedhttps://t.co/yT96TCQDg5 pic.twitter.com/aZ4Ao4y1bH — Cedar News (@cedar_news) May 29, 2026

ووقع الانفجار قرابة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وأكدت الشركة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وقالت “بلو أوريجن” في بيان:“واجهنا خللًا خلال اختبار الإشعال الثابت الذي أُجري اليوم. وقد تم التأكد من سلامة جميع العاملين. وسنوافيكم بالمستجدات فور توافر المزيد من المعلومات.”

كما أكدت محطة “كيب كانافيرال للقوات الفضائية” في بيان منفصل أن جميع الأفراد بخير ولم تُسجل أي إصابات أو وفيات.

وكانت “بلو أوريجن”، المملوكة لمؤسس شركة Amazon Jeff Bezos، تستعد لتزويد الصاروخ بالوقود مساء الخميس تمهيدًا لإجراء اختبار تشغيل لمحركاته.

يُذكر أن الشركة نجحت الشهر الماضي في إطلاق ثالث رحلة لصاروخ “نيو غلين”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.