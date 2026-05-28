أميركا وإيران توصلتا إلى اتفاق لكنه يحتاج إلى موافقة ترامب النهائية

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصدر إقليمي مشارك في جهود الوساطة، بأن “الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق، لكنهما بحاجة إلى موافقة ترامب النهائية”.

وأفاد أكسيوس، نقلاً عن المسؤولين الأميركيين، أن “الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الرئيس ترامب لم يُعطِ موافقته النهائية بعد”.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لأكسيوس أن “الرئيس أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر قبل اتخاذ قرار نهائي”.

