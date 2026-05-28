رغم منع القانون الأميركي.. ضغط لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترمب

مسؤولون أميركيون مارسوا ضغوطاً على مكتب النقش والطباعة لإصدار ورقة نقدية جديدة فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترمب

الضغوط بدأت وفق ما نشرت “واشنطن بوست” منذ العام الماضي من جانب أمين الخزانة براندون بيتش ومستشاره مايك براون

موظفون في مكتب النقش والطباعة أبدوا مخاوف من الخطوة وطالبوا بتوضيحات حول الطلب

القانون الفيدرالي الحالي يمنع وضع صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية، ويشترط أن يكون الشخص متوفياً

في حال إقرار الخطوة ستكون المرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً التي تظهر فيها صورة شخص حي على العملة الأميركية

