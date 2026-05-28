الأمم المتحدة تحذر: حرارة قياسية عالمية متوقعة حتى عام 2030

توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن تبقى درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030، في مؤشر جديد على تسارع آثار التغير المناخي. وأوضح تقرير المنظمة أن هناك احتمالًا مرتفعًا لتسجيل سنوات جديدة ضمن الأكثر حرارة في تاريخ الرصد المناخي، مع استمرار ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية.

كما كشفت المنظمة في تقرير صدر خلال مارس/آذار 2026 أن الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025 تمثل أكثر 11 سنة حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، محذرة من تزايد مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة وضرورة تعزيز الجهود الدولية للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

