السجن 41 شهرًا لمساعد ماثيو بيري في قضية وفاته المأساوية

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن لمدة 41 شهرًا بحق مساعد الممثل الأميركي الراحل Matthew Perry الشخصي كينيث إيواماسا، بعد إدانته بالتورط في قضية وفاة نجم مسلسل “Friends” نتيجة تعاطي مادة الكيتامين.

وشمل الحكم فرض غرامات مالية بقيمة 10 آلاف دولار، إضافة إلى 100 دولار أخرى، مع إخضاعه لرقابة قضائية لمدة عامين بعد انتهاء العقوبة، على أن يسلم نفسه للسلطات الأمريكية في 17 يوليو/تموز المقبل لبدء تنفيذ الحكم.

واعترف إيواماسا سابقًا بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع مادة الكيتامين بشكل أدى إلى الوفاة، ليصبح آخر المتهمين الخمسة الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في القضية التي شغلت الرأي العام العالمي منذ وفاة بيري في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال جلسة النطق بالحكم، طالبت هيئة الدفاع بتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر سجن و6 أشهر إقامة جبرية، إلا أن النيابة العامة تمسكت بعقوبة السجن لمدة 41 شهرًا مع فرض الرقابة والغرامات المالية.

وكشفت التحقيقات أن ماثيو بيري توفي نتيجة الآثار الحادة لمادة الكيتامين، بعدما تلقى عدة جرعات خلال الأيام التي سبقت وفاته، بينها ثلاث جرعات في يوم الحادث نفسه، بحسب اعترافات مساعده الشخصي.

ووفقًا لاتفاق الإقرار بالذنب، طلب بيري من مساعده منحه جرعة إضافية كبيرة قبل وفاته بساعات، فيما غادر إيواماسا المنزل لبعض الوقت قبل أن يعود ليجد الفنان متوفى داخل حوض الجاكوزي بمنزله في Los Angeles.

وعقب صدور الحكم، وجّه المساعد الشخصي اعتذارًا إلى عائلة الفنان الراحل وأصدقائه داخل قاعة المحكمة، مؤكدًا أنه سيحمل شعور الندم طوال حياته، واصفًا ما حدث بأنه درس قاسٍ يجب أن يكون عبرة للآخرين.

وشهدت القضية أيضًا صدور أحكام متفاوتة بحق باقي المتورطين، من بينهم متهمون بتوزيع الكيتامين وأطباء أدينوا بالمشاركة في توفير المادة المخدرة بصورة غير قانونية ضمن شبكة تورطت في تزويد النجم الراحل بالمخدرات قبل وفاته.

