البيت الأبيض: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد وترامب يحدد خطوطًا حمراء

أعلن البيت الأبيض أن المفاوضات الجارية مع إيران تسير “بشكل جيد”، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدّد في الوقت نفسه على وجود خطوط حمراء واضحة لا يمكن تجاوزها في أي اتفاق محتمل.

وأوضح المسؤولون في البيت الأبيض أن موقف الإدارة الأمريكية ثابت، خصوصًا فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدين أن هذه الشروط تمثل أساس أي تفاهم مستقبلي بين الجانبين. كما شددت واشنطن على أن الخطوط الحمراء التي وضعها ترامب باتت “واضحة للجميع” خلال مسار التفاوض.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.