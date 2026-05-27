إيران: إعادة حركة السفن في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب ضمن مسودة الإتفاق المحتمل

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن طهران تعهدت بإعادة حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً، في إطار مسودة اتفاق يجري التفاوض بشأنها.

وأوضح التقرير أن السفن العسكرية لن تكون مشمولة في هذه التفاهمات، في حين ستتولى إيران إدارة مسار حركة السفن في المضيق بالتعاون مع سلطنة عُمان، وفق ما ورد في المسودة.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه خلال 60 يوماً قد يُعتمد لاحقاً في شكل قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

