رئيس وزراء العراق: نثمن موقف مقتدى الصدر بإلحاق تشكيلات سرايا السلام بالدولة

أشاد رئيس الوزراء العراقي بموقف مقتدى الصدر القاضي بإلحاق تشكيلات “سرايا السلام” بالدولة، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس حرصاً على تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وترسيخ الاستقرار في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تثمّن هذا الموقف، مشدداً على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ودعم الأجهزة الأمنية الرسمية بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية السيادة العراقية. كما أشار إلى أن التعاون بين مختلف القوى الوطنية والمؤسسات الحكومية يمثل عاملاً أساسياً في ترسيخ الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.