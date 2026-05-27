تحمل رموزاً وطنية.. إطلالة الأميرة رجوة في عيد استقلال الأردن الـ 80

إطلالة أميرية تحمل رموز الأردن في عيد الاستقلال الـ80

لفتت الأميرة رجوة الحسين الأنظار خلال مشاركتها في الاحتفال الرسمي بعيد استقلال الأردن الثمانين، الذي أُقيم مساء الإثنين 25 مايو/ أيار 2026 في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث حملت إطلالتها تفاصيل ورموزاً مستوحاة من التراث والهوية الأردنية.

كشفت مصممة الأزياء الأردنية ريما دحبور، عبر حسابها على “إنستغرام”، تفاصيل تصميم الفستان من خلال مقطع فيديو استعرض مراحل تنفيذه، موضحة أن القطعة صُممت خصيصاً للأميرة رجوة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية.

وظهرت الأميرة رجوة بفستان طويل باللون الأزرق السماوي، تميز بقصة انسيابية ناعمة وأكمام طويلة زُينت بأساور ذهبية بارزة، حملت نقوشاً لعبارة: “نبت السيوف.. وحد سيفك ما نبا”، وهي من قصيدة “أردن أرض العزم” للشاعر اللبناني الراحل سعيد عقل، التي ارتبطت بصوت الفنانة فيروز.

كما تضمن التصميم بروشاً مستوحى من زهرة السوسنة السوداء، الزهرة الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية، في إشارة تعكس الاعتزاز بالرموز الوطنية والتراث الأردني.

وعلقت ريما دحبور على الفيديو، مؤكدة اعتزازها بتصميم الإطلالة، مشيرة إلى أن الكلمات المطرزة وزهرة السوسنة السوداء كانتا العنصرين الأساسيين في الفكرة التصميمية للفستان.

وقالت إن عبارة “نبت السيوف.. وحد سيفك ما نبا” تحمل معاني القوة والثبات والفخر الوطني، مضيفة أن زهرة السوسنة السوداء تعبر عن الكرامة والصمود وجمال الوطن.

كما أعربت المصممة الأردنية عن شعورها بالامتنان لاختيارها لتصميم هذه القطعة الخاصة بمناسبة وطنية وصفتها بأنها تحظى بمكانة كبيرة لدى الأردنيين.

ونسقت الأميرة رجوة إطلالتها مع حقيبة “كلاتش” باللون البيج المائل إلى الرملي من دار بوتيغا فينيتا، ما أضفى على الإطلالة طابعاً هادئاً ومتناسقاً.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بموجات ناعمة، إلى جانب مكياج طبيعي بألوان ترابية هادئة، ليحافظ اللوك على طابعه الملكي البسيط والأنيق.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة الأميرة رجوة، مشيدين بالرسائل الوطنية التي حملها التصميم، والطريقة التي جمعت بين الأناقة والرموز الثقافية الأردنية خلال احتفالات عيد الاستقلال الثمانين للمملكة.

