تأبين لعائلة مجتبى خامنئي وسط تساؤلات حول وضعه الصحي

تقيم إيران يومي الخميس والجمعة مراسم تأبين لزوجة المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي وعدد من أفراد أسرته الذين قُتلوا في الغارات الجوية التي استهدفت طهران مع بداية الحرب، وذلك في ضريح شاه عبد العظيم الحسني وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وبحسب التقارير، فإن من بين الضحايا زوجته زهرة حداد عادل وشقيقته وزوجها وابنة أخته، فيما كانت الغارات نفسها قد استهدفت والده علي خامنئي وعدداً من كبار قادة النظام الإيراني.

ويستمر الغموض بشأن الحالة الصحية لمجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ اندلاع الحرب واكتفى بإصدار رسائل مكتوبة. وكانت تقارير إعلامية غربية قد تحدثت عن إصابات خطرة واحتمال بتر أحد أطرافه، إلا أن السلطات الإيرانية نفت تلك الأنباء وأكدت أن إصاباته طفيفة وتقتصر على الوجه والرأس والساقين.

