ترامب: انضمام إيران إلى اتفاقات أبراهام قد يوحد الشرق الأوسط ويعزز ازدهاره

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن انضمام إيران إلى اتفاقات أبراهام سيكون حدثاً استثنائياً من شأنه أن يسهم في توحيد الشرق الأوسط وتعزيز قوته وازدهاره. وأضاف أن من الممكن تفهم عدم رغبة دولة أو اثنتين في التوقيع على هذه الاتفاقات، إلا أنه شدد على أن غالبية دول المنطقة ينبغي أن تكون مستعدة للانضمام إليها. كما أشار إلى أن الدول التي ترفض الانضمام إلى اتفاقات أبراهام قد لا يكون لها مكان ضمن أي اتفاق إقليمي أوسع.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.