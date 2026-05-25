للمرة الـ 89.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم الفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة له.

وهذه هي المرة الـ89 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة.

ويستمر استجواب نتنياهو في الملف 2000 بعد استكمال استجوابه في الجلسات السابقة في الملفين 1000 و4000.

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس إسحاق هرتسوغ جمد مناقشة طلب العفو الذي قدمه نتنياهو.

