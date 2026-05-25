الخارجية الإيرانية: واشنطن تغير مواقفها بشكل مستمر

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة الأميركية تغيّر مواقفها بشكل متكرر وسريع، مشيراً إلى أن هذا التبدّل قد يحصل أحياناً خلال ساعات قليلة فقط، ما يعكس – بحسب تعبيره – حالة من عدم الاستقرار في مقاربتها للملفات الإقليمية والدولية.

وأوضح بقائي أن هذا السلوك الأميركي يساهم في تعقيد مسارات التفاوض ويزيد من صعوبة التوصل إلى تفاهمات واضحة وثابتة، لافتاً إلى أن أي عملية حوار تحتاج إلى حدّ أدنى من الالتزام بالثبات في المواقف لتأمين نتائج قابلة للاستمرار.

وتأتي هذه التصريحات في سياق المواقف الإيرانية المتكررة التي تنتقد طريقة إدارة واشنطن للملفات التفاوضية، وسط استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين حول عدد من القضايا الخلافية.

