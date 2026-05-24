وكالة تسنيم: احتمال إلغاء الاتفاق لا يزال قائماً بسبب عرقلة أمريكية لبعض البنود

نقلت وكالة وكالة تسنيم للأنباء عن مصادر مطلعة أن هناك احتمالاً مستمراً لإلغاء الاتفاق الجاري التفاوض حوله، وذلك نتيجة ما وصفته بعرقلة أمريكية لبعض البنود الأساسية.

وأشارت المصادر إلى أن الخلافات لا تزال قائمة حول نقاط حساسة في الاتفاق، ما قد يعرّض مسار التفاهمات للتعثر أو التوقف في حال عدم التوصل إلى حلول وسط خلال المرحلة المقبلة.

