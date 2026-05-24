هاجمته روسيا بنحو 90 صاروخاً و 600 مسيرة.. هدف ثمين دمرته موسكو في كييف

اتهمت أوكرانيا روسيا بتنفيذ هجوم واسع استهدف أحد المصانع في العاصمة كييف باستخدام 90 صاروخاً و600 مسيّرة

وصرّحت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية انها رصدت 604 أهداف جوية خلال الهجوم وقالت إن الدفاعات أسقطت 55 صاروخًا و549 مسيرة من إجمالي الأهداف المرصودة.

الهجوم الروسي شمل صواريخ “كينجال” وأخرى باليستية في تصعيد لافت

مصنع أرتومف لصناعة الأسلحة الأوكراني بالغ الأهمية كان هدف الضربة

السلطات الأوكرانية أكدت أن هذه أقوى ضربة تلقاها المصنع منذ بداية الحرب رغم الهجمات المتكررة سابقاً

المباني المجاورة للمصنع بينها مركز تجاري ضخم احترقت بالكامل جراء الضربات الروسية العنيفة

أضرار في المحال التجارية المحيطة بالمصنع

كما تواصل قوات الدفاع المدني الأوكرانية جهود إخماد الحرائق مع استمرار الاشتعال في عدة مواقع بالعاصمة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.