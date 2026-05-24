مسودة اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟

أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، فيما ستتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وستُجرى مفاوضات بشأن كبح برنامجها النووي.

وجاء ذلك بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه جرى التفاوض “على جزء كبير” من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران، من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب ترمب على منصة “تروث سوشال” أمس السبت: “يجري حاليًا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيتم الإعلان عنها قريبًا”.

لكن وكالة “فارس” أفادت في وقت مبكر من اليوم الأحد بأن الاتفاق سيسمح لإيران بإدارة المضيق، مؤكدة أن تصريحات ترمب بشأن المضيق “لا تتسق مع الواقع”.

وقال موقع “أكسيوس” الإخباري نقلًا عن مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز.

وينص الاتفاق أيضًا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني.

ووفقًا لتقرير أكسيوس، سيُفتح مضيق هرمز خلال فترة الستين يومًا دون فرض رسوم، وستوافق إيران على إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح للسفن بحرية المرور.

وأضاف التقرير أن في المقابل، وكجزء من الاتفاق المقترح، سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية وتصدر بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لإيران ببيع النفط بحرية.

