ز لــزال بقوة 5.2 درجات يضرب قرب أندرين في تركيا

ضرب زلزال أولي بقوة 5.2 درجات منطقة قرب Andırın في تركيا فجر اليوم، بحسب بيانات الرصد الزلزالي.

ووفق المعلومات الأولية، وقع الزلزال على بعد نحو 24 كيلومترًا شمال غرب ألاداغ عند الساعة 4:26 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وشعر السكان بالهزة في عدد من المناطق القريبة، فيما تواصل السلطات متابعة التطورات.

وقد تخضع قوة الزلزال وتفاصيله لتحديثات لاحقة مع ورود المزيد من البيانات الزلزالية.

ولم ترد حتى الآن تقارير فورية عن وقوع أضرار كبيرة أو إصابات

