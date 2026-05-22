باكستان: قلق من نفاذ صبر ترامب لكن نعمل على تسريع وتيرة نقل الرسائل

نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني أن هناك قلقاً متزايداً من أن صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يكون في طور النفاد، في ظل تعقّد الاتصالات بين الأطراف المعنية.

وأضاف المصدر أن إسلام آباد تعمل على تسريع وتيرة نقل الرسائل بين الجانبين بهدف احتواء التوتر ومنع أي تصعيد محتمل، مشيراً إلى أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة رغم الحساسية العالية للملف.

