كيف كانت أصداء الشارع الإيراني على تقرير نيويورك تايمز حول أحمدي نجاد

التزم مكتب الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد الصمت حول تقرير “نيويورك تايمز” الأخير الذي قال ان احمدي كان يتهيأ قبيل الضربة للإنقلاب على النظام الإيراني واستلام المرحلة الإنتقالية في إيران

كما ان ناشطة إيرانية اعتبرت تقرير “نيويورك تايمز” حرباً نفسية ضد إيران وترفض المزاعم وتصفها بالكاذبة

واتهم أنصار نجاد إسرائيل بمحاولة تشويه صورته بعد فشلها عسكرياً.. وخصومه يستغلون التقرير لإثبات اتهامه بالتجسس

