الخارجية الأميركية: تخصيص مطار واحد للعائدين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان بسبب فيروس إيبولا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تخصيص مطار واحد لاستقبال العائدين والقادمين من كلٍّ من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المرتبطة بمخاوف انتشار فيروس إيبولا.

وأوضحت الخارجية أن القرار يأتي ضمن التدابير الصحية والرقابية الهادفة إلى تعزيز عمليات الفحص والمتابعة للمسافرين القادمين من الدول التي تشهد مخاطر مرتبطة بتفشي الفيروس، بالتنسيق مع السلطات الصحية الأميركية.

