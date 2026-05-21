الهند تؤجل قمة الاتحاد الأفريقي في نيودلهي بسبب تفشّي إيبولا

أعلنت الهند والاتحاد الأفريقي تأجيل القمة الهندية-الأفريقية التي كان من المقرر عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة نيودلهي، وذلك على خلفية تفشّي فيروس إيبولا في عدد من الدول الأفريقية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن القرار جاء بعد مراجعة “الوضع الصحي المتطور” في أجزاء من القارة الأفريقية، مشيرةً إلى أن الجانبين اتفقا على أن عقد القمة في موعد لاحق سيكون الخيار الأنسب في ظل المخاوف الصحية الحالية.

وكانت القمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهند والدول الأفريقية في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتنمية، فيما أكدت نيودلهي استمرار دعمها للجهود التي يقودها مركز مكافحة الأمراض الأفريقي لمواجهة انتشار الفيروس.

