خامنئي يرفض إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران

أفادت وكالة رويترز بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بالإبقاء على مخزون اليورانيوم المخصب بدرجات نقاء مرتفعة داخل الأراضي الإيرانية، رغم الضغوط الأميركية والدولية المطالبة بنقله إلى الخارج ضمن أي اتفاق نووي محتمل.

وبحسب التقرير، تتمسك طهران بحقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم ورفض التخلي عن مخزونها الحالي، الذي يقترب جزء منه من مستويات التخصيب المستخدمة في الأسلحة النووية، معتبرةً أن ذلك يمثل “حقاً سيادياً” لا يمكن التنازل عنه.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.