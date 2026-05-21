العالم

إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع

Published: 7 hours ago
سي إن إن: تفيد تقييمات استخباراتية أمريكية بأن إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع، مع استمرار إنتاج الطائرات المسيّرة وإعادة تنظيم الجيش.
وتشير التقديرات إلى أن إيران تعمل على ترميم قاعدتها الصناعية العسكرية بسرعة تفوق التوقعات السابقة، في إطار جهود لإعادة بناء منظومتها الدفاعية والهجومية، خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة والقدرات غير التقليدية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

