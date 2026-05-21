وزير الخارجية البولندي: ننصح مواطنينا بعدم السفر إلى إسرائيل

أعلن وزير الخارجية البولندي أن بلاده نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل، في ظل التوترات المتصاعدة والإجراءات الأخيرة المرتبطة باحتجاز نشطاء “أسطول الصمود”.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو، احتجاجاً على احتجاز عدد من النشطاء، بينهم مواطنون بولنديون، كانوا يشاركون في “أسطول الصمود العالمي”.

وأكدت الخارجية البولندية إدانتها لما وصفته بتصرفات ممثلي الحكومة الإسرائيلية تجاه النشطاء، معتبرة أن ما جرى لا يتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها.

كما شددت وارسو على ضرورة الإفراج الفوري عن مواطنيها المحتجزين، وضمان معاملتهم وفق القوانين والمعايير الدولية، مؤكدة أنها تتابع الملف عبر القنوات الدبلوماسية بشكل مكثف.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.