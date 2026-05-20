توتر بين ترامب ونتنياهو.. وواشنطن تدفع نحو اتفاق مع إيران

كشف موقع اكسيوس نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لزيارة واشنطن خلال الأسابيع المقبلة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت يعمل فيه الوسطاء على إعداد وثيقة مبادئ بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب. وبحسب التقرير، أبلغ ترامب نتنياهو أن المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني ومضيق هرمز ستستمر لمدة 30 يوماً إضافية.

وأشار التقرير إلى أن آخر اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران وُصف بأنه “صعب ومتوتر للغاية”، ما يعكس تبايناً متزايداً في المواقف بين واشنطن وتل أبيب حيال مسار التصعيد والتفاوض في المنطقة.

