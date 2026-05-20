العالم
اعتقال نجل مؤسس Mango بتهمة قتل والده
أوقفت السلطات الإسبانية جوناثان أنديك، نجل مؤسس شركة Mango الراحل إيزاك أنديك، على خلفية التحقيق بوفاة والده عام 2024، بعدما أعيد فتح القضية وتحويلها من حادث عرضي إلى جريمة قتل.
وكان إيزاك أنديك قد توفي إثر سقوطه في وادٍ قرب برشلونة خلال رحلة مشي مع ابنه، فيما أكدت الشرطة أن جوناثان كان الشاهد الوحيد على الحادث. وقد مثل أمام المحكمة التي قررت إطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها مليون يورو، مع منعه من السفر وإلزامه بالمثول أسبوعيًا أمام القضاء، بينما تؤكد العائلة ثقتهـا ببراءته وتعاونه الكامل مع التحقيقات.
