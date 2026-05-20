اعتقال نجل مؤسس Mango بتهمة قتل والده

Catalan regional police officers (Mossos d’Esquadra) escort Jonathan Andic, the son of Isak Andic, founder of Spanish fashion brand Mango, as he arrives at a court in Martorell, near Barcelona, following his arrest on May 19, 2026. Spanish police said today they have arrested the eldest son of Mango clothing empire founder Isak Andic over his father’s death during a hiking trip in December 2024. Jonathan Andic, who was alone with his 71-year-old father when the retail magnate plunged to his death in the Montserrat mountains near Barcelona, was taken into custody, Catalan regional police said, confirming a report in the daily La Vanguardia newspaper. (Photo by Lluis GENE / AFP)

أوقفت السلطات الإسبانية جوناثان أنديك، نجل مؤسس شركة Mango الراحل إيزاك أنديك، على خلفية التحقيق بوفاة والده عام 2024، بعدما أعيد فتح القضية وتحويلها من حادث عرضي إلى جريمة قتل.

وكان إيزاك أنديك قد توفي إثر سقوطه في وادٍ قرب برشلونة خلال رحلة مشي مع ابنه، فيما أكدت الشرطة أن جوناثان كان الشاهد الوحيد على الحادث. وقد مثل أمام المحكمة التي قررت إطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها مليون يورو، مع منعه من السفر وإلزامه بالمثول أسبوعيًا أمام القضاء، بينما تؤكد العائلة ثقتهـا ببراءته وتعاونه الكامل مع التحقيقات.

