مجتبى خامنئي: قوة إيران ترتبط بزيادة الإنجاب

اعتبر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، أن “مستقبل قوة إيران ودورها الإقليمي والدولي يرتبط بشكل مباشر بزيادة عدد السكان”.

وفي رسالة بمناسبة “اليوم الوطني للسكان” في إيران، قال خامنئي إن من بين “النتائج القيّمة للدفاع المقدس الثالث ونهضة الشعب الإيراني، صعود إيران إلى مستوى قوة كبيرة ومؤثرة”.

وأضاف أن استمرار هذا المسار والوصول إلى “مستويات أعلى من القوة” يرتبط بصورة مباشرة بملف السكان”، داعيا إلى تكثيف الجهود لتعزيز ثقافة الإنجاب والنمو السكاني في البلاد.

وأشار إلى أن قضية زيادة عدد السكان لا تقتصر فقط على معالجة آثار السياسات السكانية السابقة، بل تمثل “خيارا استراتيجيا” يمكّن إيران مستقبلا من تحقيق “قفزات استراتيجية” و”بناء حضارة إيرانية إسلامية حديثة”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.