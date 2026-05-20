سر اختفاء محمود نجاد.. هكذا كانت خطة ترامب قبيل الضربة في إيران

تداولت تقارير إعلامية ومزاعم منسوبة إلى صحيفة The New York Times حول حادثة قيل إنها تضمنت غارة استهدفت منزل الرئيس الإيراني الأسبق محمود احمدي نجاد في الأيام الأولى من تصعيد عسكري غير محدد، مع ادعاءات بأن الهدف كان “إخراجه من الإقامة الجبرية” وإعادة توظيفه سياسياً في مرحلة ما بعد المرشد.

وبحسب ما يتم تداوله، فإن هذه الروايات تربط الحادثة بخطة سياسية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تتحدث عن محاولة إعادة تشكيل السلطة في إيران. إلا أن هذه الادعاءات لم تُدعَم بأدلة مؤكدة من مصادر رسمية، كما لم يصدر أي تأكيد مستقل يثبت وقوع الغارة أو صحة تفاصيلها.

في المقابل، لم تعلن السلطات الإيرانية أي معلومات عن استهداف منزل أحمدي نجاد أو اختفائه، كما لم تظهر أدلة موثوقة تؤكد صحة التقارير المتداولة بشأن مقتله أو “هروبه من الإقامة الجبرية”. ويشير مراقبون إلى أن كثيراً من هذه الروايات المتداولة على منصات التواصل تفتقر إلى التحقق وتبقى ضمن إطار المزاعم غير المثبتة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.