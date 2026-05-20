مكالمة هاتفية حاسمة بين ترامب ونتنياهو ليل أمس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا ليل أمس اتصالاً هاتفياً مطولاً، وُصِف بأنه “حاسم”، وتناول ملفات إقليمية وأمنية حساسة. وأشارت التقارير إلى أن المكالمة جاءت في إطار تنسيق متواصل بين الجانبين حول تطورات المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالملفات الأمنية والسياسية الجارية في الشرق الأوسط.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاتصال استمر لفترة طويلة، وتركّز على قضايا استراتيجية مرتبطة بالتصعيد الإقليمي والتعاون بين واشنطن وتل أبيب، وسط تصاعد التوترات في أكثر من ساحة. ولم تُكشف تفاصيل إضافية رسمية حول ما تم الاتفاق عليه خلال المكالمة حتى الآن، فيما اكتفت وسائل الإعلام بوصفها بأنها “مكالمة حاسمة” قد تكون لها انعكاسات على المرحلة المقبلة.

