زلزال بقوة 5.6 درجات في هذه الدولة

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، ولاية ملاطيا جنوب شرقي تركيا، وتحديداً في منطقة “بطال غازي”، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأفادت السلطات أن الزلزال وقع على عمق يقارب 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر به السكان في عدة ولايات مجاورة، ما أدى إلى حالة من الذعر وعمليات إخلاء احترازية لبعض المدارس والمباني.

ولم تُسجَّل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار كبيرة، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات التقييم الميداني في المناطق المتأثرة.

