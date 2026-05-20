بوتين: العلاقات مع الصين تتطور بثبات والتبادل التجاري يتم بالعملات الوطنية

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المحادثات مع الصين جرت في أجواء يسودها مستوى عالٍ من الثقة المعتادة بين الجانبين، مشيراً إلى أن العلاقات الروسية–الصينية تواصل تطورها بشكل مستمر.

وأوضح أن التعاون التجاري بين الصين وروسيا يتم بشكل متزايد عبر استخدام العملات الوطنية، ما يعزز استقلالية التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وشدّد بوتين على أن العلاقات بين موسكو وبكين تتمتع بطابع مكتفٍ ذاتياً ولا تعتمد على الظروف السياسية الراهنة، لافتاً إلى استمرار روسيا في تزويد الصين بالطاقة، إلى جانب امتلاك الجانبين إمكانيات كبيرة للتعاون في مشاريع الطاقة المتجددة.

