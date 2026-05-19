واشنطن تتوعّد بتشديد الخناق المالي على إيران بالتعاون مع أوروبا

أعلن وزير الخزانة الأميركي أنّ الولايات المتحدة تتوقع دعماً أوروبياً أوسع لتشديد العقوبات المفروضة على إيران، مشدداً على ضرورة عرقلة الجهات التي تموّل طهران وإغلاق فروع البنوك المرتبطة بها.

وأكد الوزير أنّ واشنطن تعمل على “استئصال شبكات الظل المصرفية التابعة لإيران”، معتبراً أنّ الالتفاف على العقوبات سيصبح أكثر تعقيداً خلال المرحلة المقبلة. كما أشار إلى أنّ الإدارة الأميركية ستساعد المؤسسات المالية الدولية على إحباط عمليات تمويل إيران وملاحقة الشبكات التي تُستخدم لتجاوز القيود الاقتصادية.

